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Киев снова захлестнули 100-метровые очереди на маршрутки и трамваи (видео)

20 марта, 10:54

Наталья Руда

Ситуация с перевозкой пассажиров не улучшилась, но сообщений о новых штурмах транспорта пока не было

В Киеве в пятницу, 20 марта, на третий день после закрытия метрополитена, по-прежнему наблюдаются громадные очереди на общественный транспорт.

Так, киевляне сняли на видео очереди на трамвай на Героев Днепра.

Видео: Киев Сейчас

Также в сети опубликовали фото очередей возле станции метро "Черниговская", где накануне пассажиры дрались с копами.

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Тем временем, жители Демеевки сообщают, что транспорт 477 маршрута подолгу стоит на остановках, хотя в салоне уже находится достаточное количество людей.

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Напомним, что столичная власть пообещала организовать развозку для медиков и правоохранителей, а также работников тех предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Вместе с тем, в Киевской области запустили чат для подвоза на работу врачей, живущих в столичном регионе.

Также сообщилось, что водители "Киевпастранса" будут ездить с полицейскими в салоне, чтобы обеспечивать в транспорте пребывание не более 10 пассажиров.

О карантине в Киеве смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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