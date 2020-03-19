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В Киеве организуют спецтранспорт: кого он будет развозить

19 марта, 08:24

Наталья Руда

Как уверяют в КГГА, развозка будет для медиков, копов и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города

В Киеве на время карантина для медиков, правоохранителей и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, будут организованы развозки. Об этом во время эфира на телеканале "Украина 24" сказал замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Мы должны все четко понимать уровень опасности, ведь мы видим, какие масштабы приобрела пандемия в других странах. И требование остаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы", – сказал он.

Также Пантелеев еще раз призвал жителей столицы не выходить из дома без необходимости и ограничить социальные контакты, а на улицу выходить в маске и соблюдать с другими людьми дистанцию в минимум полтора метра.

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Тем, кто почувствовал симптомы простуды или ОРВИ, нужно немедленно связаться по телефону с семейным врачом и следовать его рекомендациям. В столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону": 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного.

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Напомним, 18 марта Киев пережил первый день без метро, которое ушло на карантин. В результате транспорт был забит, пассажиры ездили без масок.

На данный момент в Киеве подтверждены два случая коронавируса, в Киевской области – также два.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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