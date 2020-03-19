Киевляне стоят в километровых очередях на маршрутки и штурмуют автобусы (фото, видео)

В городе второй день не работает метрополитен

В Киеве в четверг, 19 марта, по-прежнему наблюдается сложная ситуация на общественном транспорте. Так, люди выстраиваются в километровые очереди, чтобы попасть в маршрутку, штурмуют автобусы и даже блокируют их проезд.

Как сообщает паблик "Киев Оперативный", на площади Тараса Шевченко люди заблокировали движение троллейбуса, водитель которого не захотел перевозить больше 10 пассажиров.

Также похожая ситуация произошла и близ станции метро "Черниговская". Там у людей не выдержали нервы, они остановили автобус, перекрыв ему движение, и начали массово заходить в транспорт. Произошло столкновение между пассажирами и полицейскими, которых вызвал на место водитель автобуса.

В патрульной полиции Киева нам рассказали, что водитель автобуса остановился сам, якобы движение ему никто не перекрывал.

"В автобус зашло значительно больше чем 10 человек. И водитель вызвал на место сотрудников патрульной полиции. Ведь если бы он повез больше пассажиров, ему бы пришлось потом отвечать за это нарушение. Полицейские провели беседу с пассажирами, пояснив им, что если они не покинут салон транспортного средства, то водитель никуда не поедет. Разъяснять пассажирам пришлось довольно таки долго, они кричали, махали руками. Но все же покинули салон автобуса. Во время этого инцидента, по нашей информации, никто из пассажиров и полицейских не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Там добавляют, что патрульная полиция выезжает на все вызовы по линии 102. Также патрульные полицейские входят в состав групп по контролю за режимом карантина в городе, но в такие группы входят не только патрульные, но и сотрудники Национальной полиции.

Кроме того, и в центре, и на левом береге можно увидеть гигантские очереди на остановках.

Видео: Kievmap

Видео: kiev_now

Критическая ситуация на Контрактовой площади на автобусы 115, 62:

На улице Вышгородской:

/ Фото: dtp.kiev.ua В тренде В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)

На улице Ревуцкого на маршруте 220:

/ Фото: dtp.kiev.ua

На Дарницкой площади на маршруте 55:

Фото: kiev_now

Напомним, что столичная власть пообещала организовать развозку для медиков и правоохранителей, а также работников тех предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Также сообщилось, что водители "Киевпастранса" будут ездить с полицейскими в салоне, чтобы обеспечивать в транспорте пребывание не более 10 пассажиров.

О карантине в Киеве смотрите в сюжете:

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