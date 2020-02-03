Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками: как быстрее добраться на работу

Одесса, Харьков и Днепр попали в тридцатку городов планеты с самыми большими и плотными пробками. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов. Чтобы составить антирейтинг, исследователи изучали ситуацию в городах в вечерний час пик. Затором считали скорость транспорта до 10 километров в час. Как оказалось, жители Днепра проводят в пробках на треть больше времени, чем могли бы в условиях свободной дороги. Харьковчане и одесситы на 45%. И дольше всех едут киевляне. Среди европейских городов Киев вошел в тройку из самых осложненным движением. Естественно, после оживленных Москвы и Стамбула.

За год столичный трафик вырос на 7%. С утра в Киеве отметка уровня пробок иногда достигает 10 баллов из 10 возможных. Корреспондент новостей "Сегодня" провел эксперимент и проверил, как лучше добираться центра столицы: на машине или на метро.

Место встречи – киевская городская государственная администрация на Крещатике. Включаем таймеры и начинаем эксперимент. С паркинга где можно оставить машину, до метро дойти – буквально 100 метров, вот уже корреспондент у самого входа. Пока он спустился в подземку, его коллеги успели вырваться вперед. Но достаточно быстро попали в пробку. А как только автомобиль выбрался из одной пробки, как сразу же попал в другую. Главная проблема – большое количество автомобилей, жалуется водитель. И вот – финишная прямая для корреспондента. Он выходит из подземки и за несколько минут оказывается у места встречи. А его коллег нет! Чтобы добраться в сердце столицы с окраины города корреспонденту понадобилось не более 36 минут. Потом оказалось, автомобиль тоже рядом, но стоит в очередной пробке. Когда авто прибыло к месту встречи, прошло 46 минут.

Разница между общественным транспортом и автомобилем – более 10 минут. И не в пользу последнего. И это даже не в час пик. Главной причиной заторов чиновники называют масштабное нарушение правил.

Максим Бахматов, советник Киевского городского головы:

"Мы будем заставлять водителей придерживаться правил дорожного движения. Если это будет происходить, вы увидите, город поедет значительно лучше. Сегодня аналитика и камеры показывают, что две трети киевлян нарушают правила передвижения по городу".

Но главная цель – сделать доступным общественный транспорт.

"У нас троллейбусы и автобусы начали ехать в два раза быстрее, чем частный транспорт. Водитель должен оставлять автомобиль на перехватывающих паркингах или на платных паркингах, чтобы не мешать движению общественного транспорта. На сегодняшний день мы имеем 400 тысяч мест для парковки, этого на сегодняшний день достаточно, мы видим пустые парковки", – отмечает советник.

Напомним, совсем недавно новости "Сегодня" писали о том, что Кличко показал, как быстро ездить по Киеву на машине. Он напомнил, что в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения.

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов и сайт "Сегодня" в прямом эфире решили разобраться, что происходит с пробками в Киеве.

Отметим, что Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию и занял 12-е место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

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