Киев закрывают для грузовиков: когда и как будут ездить фуры

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве с 7 ноября будет ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонны в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Речь идет о том, что в часы пик – вечер и утро, – мы будем ограничивать въезд: фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - сообщил начальник Управления патрульной полиции в г. Киеве Юрий Зозуля.

Также отмечается, что такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети, создаст дополнительное пространство для движения пассажирского транспорта, повысит уровень пропускной способности улиц и дорог столицы. Кроме того, это поможет минимизировать возникновение пробок, особенно с ухудшением погодных условий, а также улучшить уровень регулярности пассажирских перевозок.

Реклама

Во время, когда въезд для большегрузных авто будет разрешен (с 20:00 до 07:00), двигаться они смогут следующими дорогами:

просп. Бажана;

Южный мост

Столичное шоссе;

ул. Академика Заболотного;

Одесская площадь;

Большая Кольцевая дорога;

просп. Академика Палладина;

ул. Городская;

Гостомельское шоссе;

Новая дорога;

просп. Минский;

площадь Тараса Шевченко;

ул. Полярная;

ул. Богатырская;

площадь Тульская;

просп. Степана Бандеры;

просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)

площадь Керченская;

ул. Братиславская;

просп. Броварский.

Ранее сообщалось, что в конце октября Киев накрыл сильный смог.

Кроме того, смрад и неприятный запах доставил немало хлопот жителям Левого берега столицы и в сентябре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама