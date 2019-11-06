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Киев закрывают для грузовиков: когда и как будут ездить фуры

6 ноября, 13:01

В КГГА назвали перечень улиц, по которым большегрузному транспорту будет разрешен проезд

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве с 7 ноября будет ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонны в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Речь идет о том, что в часы пик – вечер и утро, – мы будем ограничивать въезд: фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - сообщил начальник Управления патрульной полиции в г. Киеве Юрий Зозуля.

Также отмечается, что такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети, создаст дополнительное пространство для движения пассажирского транспорта, повысит уровень пропускной способности улиц и дорог столицы. Кроме того, это поможет минимизировать возникновение пробок, особенно с ухудшением погодных условий, а также улучшить уровень регулярности пассажирских перевозок.

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Во время, когда въезд для большегрузных авто будет разрешен (с 20:00 до 07:00), двигаться они смогут следующими дорогами:

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  • просп. Бажана;
  • Южный мост
  • Столичное шоссе;
  • ул. Академика Заболотного;
  • Одесская площадь;
  • Большая Кольцевая дорога;
  • просп. Академика Палладина;
  • ул. Городская;
  • Гостомельское шоссе;
  • Новая дорога;
  • просп. Минский;
  • площадь Тараса Шевченко;
  • ул. Полярная;
  • ул. Богатырская;
  • площадь Тульская;
  • просп. Степана Бандеры;
  • просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)
  • площадь Керченская;
  • ул. Братиславская;
  • просп. Броварский.

Ранее сообщалось, что в конце октября Киев накрыл сильный смог.

Кроме того, смрад и неприятный запах доставил немало хлопот жителям Левого берега столицы и в сентябре.

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транспорт Киев фуры

Источник: Сегодня

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