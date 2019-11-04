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В Киеве ограничат движение грузовиков: названа причина

4 ноября, 11:50

В ближайшее время фурам разрешат ездить только в ночное время, но не по всем столичным улицам

Грузовик. Фото: REUTERS/Toby Melville

Грузовик. Фото: REUTERS/Toby Melville

В Киеве в ближайшее время планируют ограничить движение грузового транспорта по городу в дневное время. Об этом сообщил начальник инспекции по парковке в столице Дмитрий Рахматуллин.

"В ближайшее время планируем перекрыть движение грузовых автомобилей по городу с 07:00 до 20:00 согласно решению КГС от 22.05.2013 "О некоторых мерах по упорядочению движения грузовых автомобилей в г. Киеве". Движение транзитных грузовых автомобилей по территории города будет разрешено с 20:00 до 07:00 только по просп. Бажана, Южному мостовому переходу через р. Днепр, Столичному шоссе, ул. Академика Заболотного, площади Одесской, Большой Окружной дороге, просп. Академика Палладина, ул. Городской, Гостомельскому шоссе, Новой дороге, просп. Минскому, площади Тараса Шевченко, ул. Полярной, ул. Богатырской, площади Тульской и др", – написал Рахматуллин на своей странице в Facebook.

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По его словам, такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети путем уменьшения количества грузовиков. А этом, в свою очередь, будет способствовать созданию дополнительного пространства для движения пассажирского транспорта общего пользования и повышения уровня пропускной способности улиц и дорог столицы, также минимизирует возникновение пробок.

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Ранее сообщалось, что в конце октября Киев накрыл сильный смог.

Кроме того, смрад и неприятный запах доставил немало хлопот жителям Левого берега столицы и в сентябре.

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транспорт Киев автомобили

Источник: Сегодня

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