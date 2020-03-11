Киев застрял в масштабных пробках: куда сейчас лучше не ехать

В Киеве вечером 11 марта в центре города наблюдаются небывалые заторы. В частности, по состоянию на 19:20 на улице Антоновича машины плотно стоят на всех полосах, едва передвигаясь.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня".

Похожая ситуация сейчас на многих улицах Правого берега столицы. По данным сервиса Googe Maps, пробки сковали почти весь центр города и Подол.

Между тем, проблемы наблюдаются не только на узких улицах Старого города, но и на крупных магистралях столицы. Плотная пробка – на проспекте Победы в направлении центра, Набережном шоссе, Набережно-Крещатицкой и Набережно-Луговой. Проблемы с проездом – на проспекте Степана Бандеры в районе развязки возле метро "Почайна".

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А вот мосты пока относительно свободны: по Северному, Южному, Дарницкому и Патона пока еще можно проехать на Левый берег. Но на мосту Метро – уже затор, который тянется и дальше, по Броварскому проспекту.

На Левом берегу дороги – без лишней нагрузки, небольшие пробки – возле метро "Лесная" из-за ДТП и на развязке возле "Харьковской". Также сложности с проездом – на проспекте Соборности.

Традиционно большой затор – на Воздухофлотском проспекте, улицах Черновола, Довженко и Телиги – вплоть до развязки на Богатырской. Досталось даже Оболони: проехать по Маршала Малиновского сейчас проблематично.

Напомним, в Киеве с 8 марта до 26 апреля частично ограничили движение на проспекте Степана Бандеры. На проспекте обновляют покрытие на участке между ул. Иорданской и просп. Оболонским. Работы проходят в направлении ул. Елены Телиги. Во время работ движение организовано на одной полосе проезжей части.

Кроме того, с 7 марта по 31 мая перекрыто движение на участке улицы Пушкинской между улицами Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко. Также до 31 марта на улице Никольско-Ботанической ограничено движение транспорта.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов, и проверить их состояние.

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