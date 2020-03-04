В Киеве до лета перекроют часть центральной улицы

Заезжать на Пушкинскую смогут только жители улицы, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания

В Киеве с 7 марта по 31 мая перекроют движение на участке улицы Пушкинской между улицами Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Отмечается, что на Пушкинской продолжится капитальный ремонт, поэтому движение по части улицы будет перекрыто. При этом жители Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону.

Объехать перекрытый участок можно так:

• ул. Л. Толстого – ул. Владимирская – бульв. Т. Шевченко – ул. Пушкинская;

• ул. Васильковская – ул. Крещатик – ул. Б. Хмельницкого – ул. Пушкинская.

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Фото: Киевавтодор

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Напомним, капитальный ремонт на Пушкинской начался в прошлом году. При этом горожане ставят под сомнение целесообразность ремонта на улице.

Кроме того, в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода. Также сообщалось, что в мае этого года столичные дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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