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Пробки на полтора месяца: в Киеве ограничат проезд на проспекте Бандеры

5 марта, 16:43

Наталья Руда

На проспекте будут обновлять покрытие на участке между ул. Иорданской и просп. Оболонским

В Киеве с 8 марта до 26 апреля частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры, где начинается следующий этап капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

По данным дорожников, на проспекте будут обновлять покрытие на участке между ул. Иорданской и просп. Оболонским. Работать будут в направлении ул. Елены Телиги. Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.

Работы на участке в направлении улицы Телиги продлятся до конца апреля.

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Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

Напомним, что в Киеве с 7 марта по 31 мая перекроют движение на участке улицы Пушкинской между улицами Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко. Также до 31 марта на улице Никольско-Ботанической ограничено движение транспорта.

Кроме того, в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода. Также сообщалось, что в мае этого года столичные дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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Киев ремонт Петровка Почайна проспект Бандеры

Источник: Сегодня

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