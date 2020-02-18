Киевлян предупредили о давках в метро: названа причина

На станции метро "Майдан Незалежности" начинается ремонт всех четырех эскалаторов, также в центре ограничили проход пешеходов

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В столичной подземке с 18 февраля начинаются работы по ремонту эскалаторов на станции метро "Майдан Незалежности". Все четыре эскалатора будут ремонтировать по очереди до февраля следующего года.

Ранее в пресс-службе метрополитена предупредили, что в часы пик на "Майдане Незалежности" возможны задержки и скопления людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

Отметим, что сейчас также на станции "Золотые ворота" проходит капитальный ремонт эскалаторов. Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию ​​"Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочих эскалатора наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" – "Театральная" работает в обычном режиме.

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Также в центре ограничили проход пешеходов. Как сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", на углу ул. Трехсвятительской и ул. Крещатик до 20 февраля включительно на тротуаре ограничен проход пешеходов. Там проводят ремонт ливневок на тротуаре.

Иллюстрация "Киевавтодора"

Ранее пять центральных станций столичного метро закрывали из-за сообщения о минировании.

Напомним, что капитальный ремонт также планируется и на улице Крещатик.

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