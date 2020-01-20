Крещатик закроют на капитальный ремонт: что изменится на главной улице Украины

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Городские власти планируют провести масштабный капитальный улицы Крещатик, которая расположена на территории двух районов Киева – Печерского и Шевченковского. Что планируют изменить на главной улице страны, выяснял сайт "Сегодня".

По информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", они провели тендер на изготовление проектно-сметной документации. Разработчикам заплатят из городского бюджета 18 миллионов гривен. Ранее озвучивалась цифра в 20 миллионов гривен, но внесли коррективы.

Улица Крещатик ​ / Фото: Анатолий Бойко, AFP

"Сейчас документация в процессе разработки. Прежде всего мы хотим сделать Крещатик удобной улицей для всех: велосипедистов, людей с ограниченными возможностями, мам с колясками, пешеходов. Планируется замена фигурных элементов мощения на тротуарах. Его заменят новой плиткой или природным камнем, запланирована замена асфальтного покрытия на проезжей части. Также предварительно планируется, что на Крещатике появится велодорожка, сейчас проектируется ее трассировка. Проектировщики привлекают к работе общественность для проведения консультаций", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

На фасадах домов обновят нумерацию и обеспечат ее подсветку, будет усовершенствована система уличного освещения. Кроме того, на главной улице страны разместят тактильную плитку направляющего и сдерживающего действия для людей с проблемами зрения. Также планируется заменить все урны. Напомним, длина Крещатика — 1,33 км. Он тянется от Бессарабской до Европейской площади.

На Крещатике планируют обезопасить все остановки транспорта, оборудовав их фиксированными боллардами – столбики должны защитить пассажиров от внезапного наезда автотранспорта. Планируется также сделать невозможной парковку транспорта на тротуарах.

На время проведения работ будет частично ограничиваться движение транспорта, что чревато пробками в центре города. Дорожники заверяют, что полностью улицу перекрывать не планируют, только по ночам, для выполнения самых масштабных работ по асфальтированию.

/ Фото: Виталий Лазебник

Пока в "Киевавтодоре" не могут сказать, когда начнутся работы по капитальному ремонту, но не исключают, что его могут начать уже в этом году. Это зависит от того, выделит ли Киеврада средства и в каком объеме будет финансирование.

В коммунальной корпорации отмечают, что объект непростой, и работы планируются масштабные.

"Проект сложный. К главной улице страны всегда повышенное внимание у общественности… Проектировщики тщательно прорабатывают каждый метр территории Крещатика, анализируют, проводят консультации, изучают все коммуникации, которые, возможно, нужно будет менять или ремонтировать в рамках капитального ремонта. Например, Крещатый ручей, который в коллекторе протекает под улицей. Для нас очень важно, чтобы все было проработано на наивысшем уровне, еще на стадии проекта", – добавляют в "Киевавтодоре".

Там отмечают, что на Крещатике много зданий, которые имеют историческую ценность, поэтому необходимо подготовить большое количество документации, которая проходит согласование в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. Также пока неизвестно, во сколько обойдется ремонт главной улицы страны.

"Разработка проектной документации продолжается, когда работа будет закончена, в ней пропишут точную стоимость капитального ремонта", – добавляют в "Киевавтодоре".

К слову, в КО "Киевзеленстрой" неоднократно заявляли, что планируют заменить деревья на Крещатике во время капитального ремонта главной улицы страны. Планировалось, что усохшие каштаны заменят платанами. Они, по мнению экспертов, более выносливые к агрессивной городской среде. Ожидалось, что капремонт проведут в 2019 году, но планы так и не стали реальностью. Кроме того, на Крещатике предполагалось обустройство современной системы полива деревьев, а их лунки хотели защитить от попадания соли. Будет ли это сделано, пока неизвестно.

Фото: Ирина Ковальчук

Тем временем эксперты считают, что подходить к ремонту главной улицы страны нужно очень ответственно, и прежде всего – советоваться с киевлянами: хотят ли они такого ремонта.

"За годы независимости киевляне помнят десятки реконструкций и глобальных изменений главной площади и улицы столицы. И в основном это негативные воспоминания. Было много нареканий на искажение Майдана Незалежности. В периоды таких реконструкций Киев страдал от транспортных коллапсов. Поэтому это нужно обязательно учесть и принять меры по недопущению подобных проблем. Такие масштабные работы обычно сопровождались отмыванием миллионов гривен киевлян через близкие к чиновникам компании. Все помнят скандальную замену каштанов и вымощенные плиткой тротуары", – комментирует планы властей Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева.

Эксперт отмечает, что в результате прошлых реконструкций киевляне не получили желаемых результатов по улучшению внешнего вида визитной карточки столицы – улицы Крещатик.

Фото: Малащук, "Сегодня" / Фото: Сегодня

"Главное, чтобы сейчас не было аналогичных ошибок. Для этого нужно провести опрос среди киевлян. Представить окончательный вариант проекта капитального ремонта и провести соответствующие обсуждения. Должна быть полная прозрачность в вопросе проведения тендеров и четкий контроль над расходами. Но в целом следует поставить вопрос целесообразности такой масштабной реконструкции, ведь центр Киева выглядит хорошо, в отличие от удаленных от Крещатика мест, где отсутствует освещение, в ужасном состоянии находятся подземные переходы, никаких условий для людей с ограниченными возможностями… Нужно, чтобы не только центр сверкал изысканностью, но и каждая столичная улица", – добавляет Александр Вовченко.

Ранее власти заявляли о планах отремонтировать Софийскую площадь, где уже шестой раз проходят все новогодние праздники Киева. Плитка на площади уже пришла в полную негодность. Впрочем, в "Киевавтодоре" заверяют, что сейчас продолжаются переговоры с Министерством культуры и руководством Софийского заповедника, которые не совсем довольны проектом реконструкции площади. Если все проблемные вопросы будут решены, то работы начнутся в теплый период года.

Напомним, летом 2018 года мощный ливень залил главную улицу столицы Украины и превратил ее в болото. С дрожью в сердце смотрим шокирующее и уже ставшее историческим видео:

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