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Киевлян предупредили о пробках из-за кортежей: где могут перекрыть улицы

11 декабря, 13:13

В столице ожидается визит премьеров Грузии и Молдовы

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве 12 и 13 декабря в связи с визитами в Украину премьер-министра Грузии Георгия Гахария и главы Кабмина Молдовы Иона Кику возможны ограничения движения в нескольких районах. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"Возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", – говорится в сообщении.

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Так, УГО будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегациям премьера Грузии и премьера Молдовы во время их визитов в Киев.

Напомним, летом в Киеве для кортежа ныне уже экс-премьер-министра Молдовы Майи Санду перекрыли проспект Григоренко на столичных Позняках, что привело к огромной пробке.

Как сообщалось ранее, под Киевом 24 ноября попал в ДТП детский омбудсмен Николай Кулеба. После аварии на опасном перекрестке между Гатным и Чабанами изменили работу светофора.

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транспорт Киев пробки

Источник: Сегодня

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