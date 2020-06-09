Киевлян удивил "ремонт" моста над проспектом Победы (видео)

В социальных сетях появилось видео "ремонта" со столичного моста на улице Дегтяревской, который расположен над проспектом Победы недалеко от станции метро "Берестейская". Так, киевляне сообщают, что изношенные конструкции моста закрепили металлическими скобами и не ремонтировали их.

"Устали? Возможно вам помогут скобы. Именно так решили столичные инженеры и отремонтировали уставший мост металическими скобами (спасибо, что не изолента). Осталось только пофантазировать, во сколько тысяч гривен этот ремонт обошелся городу", - сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".

В комментариях пользователи шутят, что пластиковые стяжки обошлись бы дешевле.

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Напомним, что на улице Новоконстантиновской обрушилось пешеходное ограждение. Массивная металлическая конструкция длинной в несколько десятков метров упала на газон и проезжую часть. Благо, во время падения глыбы из металла никто из людей и автомобилей не пострадал.

Также ранее сообщалось об аварийном состоянии моста Патона.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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