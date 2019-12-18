Киевлянам будут бесплатно раздавать е-билеты после масштабного сбоя в метро

Е-билеты будут раздавать на нескольких станциях метро и на станции скоростного трамвая "Полевая"

Фото: КГГА

Реклама

Завтра утром, 19 декабря, у киевлян есть шанс обзавестись бесплатной синей карточкой е-билета. Такую благотворительную и поучительную акцию ко Дню святого Николая решили устроить чиновники Киевской городской государственной администрации совместно с КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс".

"Утром самые первые пассажиры столичного метро получат KYIV SMART CARD бесплатно. Их будут вручать самым первым пассажирам на нескольких станциях подземки. А на станции скоростного трамвая "Полевая" е-билет получат те пассажиры, которые до сих пор пользуются наличными для оплаты проезда. Всего мы планируем раздать киевлянам до 100 карточек. На каждой будет 10 бесплатных поездок", – рассказали сайту "Сегодня" в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Так горожан хотят привлечь пользоваться е-билетом.

После раздачи карточек руководство департамента расскажет, как проходит процесс внедрения е-билета в городском транспорте.

Напомним, одна синяя карточка е-билета стоит 50 гривен и ее нельзя вернуть в кассу после приобретения.

Как уже писали новости "Сегодня", в столичной подземке несколько раз происходили сбои с проездом по е-билету, а два дня назад, 16 декабря, произошел сбой в работе турникетов для оплаты проезда по банковским карточкам.

Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Вместе с тем, столичные чиновники перенесли старт запуска е-билета на апрель следующего года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама