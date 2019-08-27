Киевская подземка отказывается от зеленых карт: "сгорают" ли оставшиеся поездки

Киевляне испугались, что у них «сгорят» оставшиеся поездки и они не смогут вернуть деньги за пластиковую карточку

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

С 25 августа на десяти станциях метрополитена перестали продавать и пополнять зеленые бесконтактные карты на поездки.

Зеленую карточку больше нельзя купить на станциях "Крещатик" (центральный выход), "Театральная", "Майдан Незалежности", "Академгородок" (выход к магазину NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок"), "Арсенальная", "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан"), "Сырец", "Почайна" (выход к проспекту Бандеры), "Площадь Льва Толстого".

Киевляне испугались, что у них "сгорят" оставшиеся поездки и они не смогут вернуть деньги за пластиковую карточку.

"Я езжу редко, но у меня на карточке осталось 30 поездок. В метро нет объявлений, что поездки сохраняются. К тому же неясно, вернут ли мне стоимость самой карточки", — сетует киевлянин Александр Гайдук.

Напомним, сейчас залоговая стоимость карты — 15 грн, и пассажир в любой момент может сдать ее и вернуть деньги.

В метрополитене успокаивают: все поездки, записанные ранее на карту, можно использовать и дальше, а деньги за возврат карты можно будет вернуть даже после внедрения е-билета.

"Залоговую стоимость бесконтактной карты можно будет вернуть после использования оставшихся поездок на всех станциях метро", — пояснила "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника КП "Киевский метрополитен".

Она также отметила, что отказ от карточек на других станциях метро будет идти по специальному графику и, возможно, их выведут из оборота позже, чем жетоны (31 октября).

АЛЬТЕРНАТИВА. В кассах указанных станций можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card, а также оплатить проезд жетоном. Отметим, что вернуть деньги за эту карту синего цвета (стоит 50 грн) не получится. Возврат и компенсация их стоимости не предусмотрены. А на "Площади Льва Толстого" жетоны вскоре заменят одноразовыми бумажными QR-кодами. Их можно будет купить в автомате по продаже е-билета. Правда, в них можно рассчитаться только наличными, банковские терминалы здесь пока не установили. В КП "ГИВЦ" уверяют, что все недочеты исправят до перехода коммунального транспорта на е-билет, который состоится 31 октября.

Мы писали, что в метро Киева начинают запускать новые бело-синие автоматы, в которых можно купить разовый билет с QR-кодом (они вскоре придут на смену жетонам) или пополнить Kyiv Smart Card. Отметим, что "будочки" уже давно стоят в фойе станций, однако подключенных пока единицы.

Ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен .

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