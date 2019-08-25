В Киеве на десяти станциях метро прекращена продажа и пополнение карточек метро

Оплатить проезд на станции можно Е-билетом или жетоном

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С сегодняшнего дня, 25 августа, карты метро не продаются и не пополняются в кассах десяти станций киевского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Город внедряет электронный билет, поэтому с 25 августа карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10-и станций метрополитена", – говорится в сообщении.

Так, карта метро не продается и больше не пополняется на станциях "Крещатик" (центральный выход), "Театральная", "Площадь Независимости", "Академгородок" (выход к магазину NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок") , "Арсенальная", "Теремок" (выход к ТЦ "Магелан"), "Сырец", "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры), "Площадь Льва Толстого".

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Но в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

Как отметили в КГГА, ранее записанные поездки можно будет использовать, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, как обычно. Оплатить проезд можно е-билетом или жетоном.

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"На станции метро "Площадь Льва Толстого" также будет реализовываться QR-билет", – уточнили в КГГА.

Напомним, с 31 октября Киев переходит на Е-билет. Киевляне и гости столицы теперь будут ездить по новой системе автоматизированной оплаты проезда в муниципальном транспорте.

Мы писали, что в метро Киева начинают запускать новые бело-синие автоматы, в которых можно купить разовый билет с QR-кодом (они вскоре придут на смену жетонам) или пополнить Kyiv Smart Card. Отметим, что "будочки" уже давно стоят в фойе станций, однако подключенных пока единицы.

Ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен .

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