Киевским школьникам выдадут электронные проездные – решение Киеврады

/ Фото: AFP

Киеврада приняла решение о выпуске электронных проездных для 330 тысяч школьников и кадетов, учащихся в столице. На это необходимо 31,5 млн грн. Решение на голосовании поддержали 80 депутатов.

Такие проездные обеспечат бесплатный проезд для школьников и военных лицеистов, которые имею право на такую льготу от города, и дадут возможность учета предоставленных льгот.

"По подсчетам, ежегодно город бесплатно перевозит более 903 тысяч человек. Средний размер возмещения за льготный проезд составляет почти 162 тысяч гривен в месяц. Всего в этом году город заложило более 1,7 млрд грн для перевозки льготных категорий", – уточнили в Киевраде.

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Напомним, запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланирован на 1 ноября, переносится. 30 октября городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте: их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.

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Отметим, что "Сегодня" ранее протестировали автоматы по продаже е-билетов. Автомат принимает купюры от одной гривни до 200 и монеты — 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить на небольшой банковский терминал черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.

Также ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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