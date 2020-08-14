Кличко показал видео, чем прокладывают тоннели метро на Виноградарь

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 августа показал новое видео со строительства метро на Виноградарь и рассказал об оборудовании, которым роют тоннели для подземки.

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"Вчера под руководством специалистов из Германии установили планшайбу на тоннелепроходческий щит – весом почти 60 тонн. И диаметром – более 6 метров. Установили ее на комплекс "Галина", с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро", – сказал мэр.

По его словам, за месяц "Галина" проходить около 200 метров под землей. И примерно через полгода будет проложен один из туннелей.

Ранее сообщалось о коррупционном скандале вокруг строительства метро на Виноградарь.

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Кроме того, Кличко ранее сообщил, что в столице начнут строить метро на Троещину после открытия автосообщения по Подольско-Воскресенскому мосту, которое запланировано в конце этого года. При этом вокруг Подольского моста в последнее время часто происходят конфликты. В частности, сообщалось о протестах жителей Русановских садов, а также о "краже" тросов с моста.

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О самом большом арочном мосту Европы, который также является столичным долгостроем, смотрите в сюжете:

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