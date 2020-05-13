Кличко рассказал, когда общественный транспорт в Киеве вернется в обычный режим

Работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве, кроме метро, планируют восстановить после 22 мая. Об этом 13 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко в ходе брифинга.

Он напомнил, что на данный момент общественный транспорт работает в ограниченном режиме и ездить на нем можно только по специальному билету.

"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, – нужно некоторое время. То есть, это делается постепенно. Поэтому, чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах и ​​восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь, электротранспорта: трамваев и троллейбусов", – сказал Кличко.

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При этом мэр не уточняет, предполагает ли "обычный режим" отмену специальных билетов.

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Кличко также заявил, что 12 мая на улицы Киева уже вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все 22 маршрута, по которым сегодня перевозят пассажиров.

Отметим, что со смягчением карантина на общественном транспорте в столице наблюдается коллапс – люди выстраиваются в огромные очереди, а город парализован пробками.

Кроме того, мэр столицы обратился к Кабмину с просьбой разрешить работу метрополитена с 25 мая. Он уточнил, что считает идею спецбилетов в подземке – утопичной.

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