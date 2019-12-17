Коллапс с оплатой проезда в метро Киева: в подземке назвали причины масштабного сбоя

Фото: Antøn Shkurenkø/Twitter

Специалисты столичного метрополитена и КП "ГИВЦ", которое является оператором системы е-билета, изучают вчерашний сбой в работе турникетов для оплаты проезда по банковским карточкам и работают над тем, чтобы подобные ЧП не повторились. Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, сбой в метро произошел из-за перегрузки оборудования.

"По предварительным данным, из-за перегрузки вышло из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть. Специалисты решают технические, организационные и юридические вопросы для того чтобы подобная #зрада больше не повторилась", – говорится в сообщении.

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Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что пассажиры столичной подземки из-за сбоя выламывали турникеты, чтобы попасть в метро.

При этом это уже не первый сбой в работе системы. В конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Проблемы с системой длились как раз в самое пиковое время, когда все пассажиры едут на работу. Транспортную карту нельзя было пополнить ни в одной кассе метрополитена. В пресс-службе метро нам рассказали, что решили проблему путем временной продажи жетонов и пополнения зеленых карт на станциях и выходах, где их ранее перестали продавать. Однако очередей все равно не удалось избежать.

Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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