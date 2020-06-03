Копы отправили 2400 "писем счастья" за превышение скорости в Киеве и области

Полиция передала "Укрпочте" первые уведомления о штрафах за случаи превышения скорости

Полиция передала "Укрпочте" первые уведомления о штрафах за случаи превышения скорости, зафиксированные в автоматическом режиме системой видеофиксации нарушений ПДД, которую запустили с 1 июня в Киеве и Киевской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В патрульной полиции Киева уточнили, что передали "Укрпочте" 2400 админпостановлений, вскоре их получат и водители-нарушители.

В полиции уточнили, что о факте фиксации нарушения можно узнать:

на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя";

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Реклама

Напомним, за превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) определен штраф в 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 510 грн.

Новости "Сегодня" сообщали, что за первые 8 минут работы камеры видеофиксации зафиксировали 262 случая превышения скорости. За первые сутки работы системы камеры зафиксировали почти 60 тысяч нарушений скоростного режима.

Смотрите в сюжете, как работает система:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама