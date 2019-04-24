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Левый берег Киева парализовали ДТП и пробки

Сегодня, 08:59

Также проблемы с движением транспорта на Подоле, на проспекте Победы и на Большой Окружной

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве утром в среду, 24 апреля, левый берег Киева парализован километровыми пробками. Как мы сообщали ранее, на Южном мосту и мосту Метро ведутся ремонтные работы.

Согласно данным Google Maps, проспект Бажана стоит в тянучках в сторону правого берега от станции метро "Позняки", также пробками скован и Южный мост. Не лучше ситуация на проспекте Григоренко – там произошло три ДТП, еще одна авария зафиксирована на пересечении Григоренко со Здолбуновской. В Километровых заторах также Харьковской шоссе.

Скриншот google.com/maps
Скриншот google.com/maps

Проблемы с движением утром на Дарницком шоссе, Днепровской набережной, на Дарницком мосту тоже тянучки. Катастрофическая ситуация на проспекте Соборности до моста Патона, где тоже зафиксированы заторы. Также до моста Метро пробками парализован и Броварской проспект. Северный мост – в небольших тянучках, однако на проспекте Ватутина произошли два ДТП, также проблемы с движением транспорта и на бульваре Перова.

Скриншот google.com/maps
Скриншот google.com/maps

Правый берег столицы также в тянучках. В частности, в пробках Подол - Набережно-Луговая, Новоконстантиновская, Скляренко. Тянучки на Жилянской, Воздухофлотском, проспект Победы стоит в сторону центра от станции метро "Святошин" до самой Шулявки. Также парализована улица Вадима Гетьмана. В пробках и Большая Окружная, но тянучки там меньше, чем обычно.

Скриншот google.com/maps
Скриншот google.com/maps

Напомним, что ранее в столице полностью разобрали Шулявский путепровод над проспектом Победы.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка. Также смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель. 


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Тег Киев, мост, пробки

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