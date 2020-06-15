Маски вместо жетонов: в Киеве предлагают продавать защиту в кассах подземки

Киевляне предлагают продавать защитные медицинские маски в кассах метрополитена. Соответствующая петиция появилась на сайте Киеврады. Ее автор отмечает, что якобы маски продаются в подземке европейских стран. Он предлагает тоже самое делать в метрополитене Киева. Как аргумент, автор приводит то, что пандемия растянется на два ближайших года. Сайт "Сегодня" поинтересовался, насколько вероятно введения такого новшества в Киевском метрополитене.

В столичной подземке отмечают, что ценят креативность жителей города и их активность, но продавать маски в кассах метрополитена пока не планируют.

"Существуют правила, при которых может работать городской транспорт в условиях адаптивного карантина, в том числе и в метрополитене. Мы призываем граждан соблюдать эти правила и носить маски в обязательном порядке. Что касается защитных медицинских масок, то они сейчас есть в продаже во всех аптеках города. Люди могу закупить их в достаточном количестве, чтобы пользоваться для проезда в транспорте. Продавать медицинские маски в кассах метро мы не планируем. В кассах могут реализовываться только проездные документы", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Она отмечает, что продавать медицинские маски могут предприниматели, которые на законных основаниях работают на территории метрополитена.

"У нас на территории остались официальные торговые точки. Их немного. Остались лишь те, кто отвечает всем нормам и требованиям по противопожарной безопасности. Возможно, они выступят с такой инициативой по продаже масок, но продавать маски в кассах метро нет смысла. Их достаточно в аптечных сетях. Люди могут заблаговременно их купить и пользоваться для проезда в транспорте", – добавляют в Киевском метрополитене.

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Кстати, упомянутая петиция пока набрала всего 10 голосов. Для ее рассмотрения Киеврадой необходимо собрать голоса более 10 тысяч киевлян.

Ранее в соцсетях опубликовали видео из столичного метрополитена, где пассажиры ездят в масках, но без дистанции.

Также в столичном метро планировали ограничить вход на станции с 1 июня. Сообщалось, что это поможет избежать скопления большого количества пассажиров на станциях, поскольку накануне возобновилась работа общественного транспорта, который курсирует между столицей и пригородами. Поэтому ограничения помогут сохранить дистанцию между пассажирами.

Напомним, метро в столице возобновило свою работу 25 мая. Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы начали курсировать в столице еще 23 мая. Для столичных пассажиров в связи с эпидемией коронавируса ввели ряд ограничений. А как встречали первый поезд в метро после карантина – смотрите в видео "Сегодня":

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