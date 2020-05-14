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Масштабные пробки, ДТП и ремонты: что происходит на дорогах Киева

14 мая, 09:18

Наталья Руда

С ослаблением карантина в столице произошел транспортный коллапс

С ослаблением карантина в Киеве уже третий день наблюдаются серьезные пробки.

Согласно данным Google Maps, пробками парализован проспект Бажана, Дарницкое шоссе, Харьковское шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, бульвар Перова, улица Братиславская, проспект Шухевича, улица Бальзака, Северный мост.

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Проблемы с проездом также с самого утра есть на Подоле, в центре, на проспекте Победы, на улице Ильенко.

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Пробками парализован выезд с Софиевской Борщаговки в Киев.

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Кроме того, в городе утром произошло более 15 ДТП и на ряде дорог продолжаются ремонты.

Напомним, что после ослабления карантина на общественном транспорте в Киеве произошел коллапс – люди выстраивались на остановках в огромные очереди. При этом власти напомнили, что специальные билеты на транспорте не отменяли и, возможно, на остановки вернут правоохранителей. Также мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро с 25 мая. На фоне проблем с регулярными пассажирскими перевозками в столице существенно поднялись цены на такси.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев карантин пробки

Источник: Сегодня

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