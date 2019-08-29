В столичном метро произошел масштабный сбой

Фото: Max Maximov

В Киеве утром в четверг, 29 августа, на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Оператор КП "ГИВЦ" извещен о проблеме и необходимости оперативного восстановления работы оборудования", - говорится в сообщении.

При этом для избежания очередей в кассах была возобновлена продажа и пополнение зеленой карты метро, а также жетона для разовой поездки.

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На данный момент сбой уже устранен, проблемы с е-билетом наблюдались на протяжении около 40 минут.

Отметим, что "Сегодня" ранее протестировали автоматы по продаже е-билетов. Автомат принимает купюры от одной гривны до 200 и монеты — 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить на небольшой банковский терминал черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.

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