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Метро на карантине: Кличко показал, что происходит в подземке (видео)

27 апреля, 14:59

Мила Князьская-Ханова

Благодаря отсутствию пассажиров в метро проводят важные ремонты

Пока метро перевозит пассажиров, в подземке происходят ремонтные работы на станциях. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"На станции "Дворец спорта" продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях", – отметил мэр.

Он также показал видео о том, как происходят эти работы.

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Сейчас на станциях меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов.

"А уже в ближайшие дни на трех станциях метрополитена – "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" – начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, что карантин в Украине на днях продлили до 11 мая. При этом в кулуарах Киеврады называли датой окончания карантина 15 мая, но официально чиновники это число пока не называют.

Ранее мы уже показывали, как работает метро на карантине:

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метро ремонт карантин Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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