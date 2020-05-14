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Кличко рассказал, подорожает ли в Киеве проезд в общественном транспорте

14 мая, 12:18

Наталья Руда

Власти обещают, что тарифы в общественном транспорте повышать не будут

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга 14 мая сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте в столице после 22 мая повышаться не будет.

"Нет, мы не рассматриваем поднятие тарифов на проезд в общественном транспорте в столице. Для нас сейчас главное – без эксцессов возобновить полноценную работу транспорта. Но мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации, поэтому просим пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться на работу и с работы", – сказал Кличко.

Напомним, что работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве, кроме метро, планируют восстановить после 22 мая.

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Отметим, что со смягчением карантина на общественном транспорте в столице наблюдается коллапс – люди выстраиваются в огромные очереди, а город парализован масштабными пробками.

Кроме того, мэр столицы обратился к Кабмину с просьбой разрешить работу метрополитена с 25 мая. Он уточнил, что считает идею спецбилетов в подземке – утопичной.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев проезд

Источник: Сегодня

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