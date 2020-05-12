Киевское метро после карантина: в электричку пустят не больше 100 пассажиров

В большинстве регионов Украины начали смягчать карантинные мероприятия, введенные для сдерживания пандемии коронавируса. В Госпродпотребслужбе Киева рассказали сайту "Сегодня", как будет работать метрополитен после завершения карантина.

"Метро запустят только после распоряжения правительства, и это будет сделано в самый последний момент послабления карантина. Думаю, что не раньше 1 июня. Главное условие – это уменьшение заболеваемости среди населения. Она должна быть не такой, как сегодня – стабильно высокой. По международным стандартам установлено, что срок такой динамики определяется на протяжении 10-15 дней. Если будет наблюдаться снижение заболеваемости в целом по региону, то можно говорить о запуске метрополитена", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, когда заработает метрополитен, обязательно будут введены ограничения по допуску пассажиров на станции и в поезда.

"Пассажиры должны соблюдать дистанцию, носить индивидуальные средства защиты во время поездок, а на станциях должна проводиться регулярная дезинфекция. Мы изучаем, как это делалось в других странах, в частности, в Китае. Думаю, это возможно осуществить и в Киеве. Будет сформирован определенный фильтр, а также допуск на станции ограниченного количества пассажиров. Например, не пускать в вагоны больше 100 человек и контролировать отъезд каждого состава со станции. Все это можно осуществить, если правильно организовать работу", – говорит Рубан.

Он добавляет, что это пока примерные цифры.

"В вагоне метро один человек должен находиться на площади в 10 квадратных метров или соблюдать дистанцию с другим пассажиром в полтора метра", – рассказывает глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Если учесть, что длина вагона 20 метров, а ширина 2,7 метра, то по озвученным нормам не так уже и много людей поместится в один вагон.

"Мы имеем информацию о количестве пассажиров на всех станциях киевского метро и сможем все высчитать, используя опыт китайских коллег. Однозначно к пропуску людей на станции и в вагоны нужно будет привлекать сотрудников полиции и Муниципальной варты. Да, будут проблемы с очередями и с накоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все возможно отрегулировать, заранее все объяснив людям".

Глава Госпродпотребслубы Киева отмечает, что смягчение карантина, которое началось сегодня, 12 мая, уже показало массу проблем.

"Сегодня возникла большая проблема с накоплением людей на остановках автобусов и на трамвайных станциях. Люди уже игнорируют все требования по безопасности, заходят в салоны без масок и без специальных пропусков, которые дают право на проезд. В салоны троллейбусов и трамваев набивалось огромное количество людей! Они просто не понимают, что попадают в зону риска. Нам придется возобновлять работу общественного транспорта так, как это было изначально, с привлечением к дежурствам на входе в транспорт сотрудников полиции. Без ограничительных мероприятий запустить транспорт в безопасном режиме, увы, невозможно", – говорит Олег Рубан.

Как работает столичная подземка в режиме карантина смотрите в нашем сюжете:

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