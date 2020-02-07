Мосты Метро и Патона надо закрыть – Кличко

Находящиеся в аварийном состоянии мосты Метро и Патона надо закрыть. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эксклюзивном интервью в эфире телеканала "Украина 24", в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

По словам киевского градоначальника, в предаварийном состоянии в столице находятся 75 мостов, а три моста – в аварийном.

"Два из них нужно закрывать. Один из них – мост Метро. Один из них – мост Патона", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

При этом мэр Киева заявил, что закрытие этих переправ затруднит движение в столице.

"Вы можете себе представить – закрытие этих мостов означает полный коллапс в нашем городе", – подчеркнул Виталий Кличко.

Виталий Кличко сообщил, что на мосту Метро были проведены некоторые работы. В частности – была завершена реконструкция части развязки моста Метро – через Русановский пролив.

"Мы бросили все силы для того, чтобы в отношении Русановского пролива ключевые, больные места прикрепить. И я благодарю всех за терпение, потому что большие пробки были летом, мы работали. Много жалоб было, потому что не видно было работу. Но это потому что работа велась снизу. Люди работали под мостом, в "теле" моста. Мы уже более или менее стабилизировали ситуацию по мосту Метро", – сказал мэр Киева.

Мэр обеспокоен также состоянием моста Патона.

"Мост Патона – можете себе представить – открыт в 1956 году. И за это время не было ни одной реконструкции. То есть за это время, давайте откровенно говорить, он "устал". И нам нужно его ставить на реконструкцию", – заявил мэр столицы Виталий Кличко.

В то же время мэр Киев подчеркнул, что для обеспечения нормального движения транспорта необходимо полное открытие Дарницкого моста, а также – Подольско-Воскресенского моста, который мэр столицы пообещал открыть до конца 2020 года.

"Без этого мы не можем приступить к закрытию моста Патона", – заявил мэр Виталий Кличко.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Киеве на мосту Патона ограничат движение по двум полосам.

С 10 февраля начнется обследование конструкций, которое будут проводить специалисты Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского.

"В результате обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты, полученные в процессе обследования, должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста. При обследовании моста предусмотрено научно-техническое сопровождение", – цитирует пресс-служба первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Он напомнил, что для старта работ по реконструкции моста необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения.

"Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги", – уточнил первый замглавы КГГА.

По его словам, во время обследования и в дальнейшем, для уменьшения давления на конструкции сооружения, на мосту ограничат движение по крайне правым полосам.

"Поэтому для движения автотранспорта будут открыты три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Кроме того, движение грузового транспорта по мосту будет запрещено", – добавил Поворозник, акцентировав, что сейчас в работу общественного транспорта внесены соответствующие изменения.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подробно рассказывал о том, как в Киеве собираются спасать мост Патона.

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