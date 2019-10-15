На Дарницкой площади в Киеве снова перекроют движение

Движение будет перекрыто с 22:00 18 октября до 9:00 19 октября и с 22:00 19 октября до 9:00 20 октября

Фото: DTP KIEV INFO

На Дарницкой площади в Киеве, где идет капитальный ремонт, по ночам несколько раз будут перекрывать движение. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев. Трафик".

"На Дарницкой площади ночью перекроют движение с 22:00 18 октября до 9:00 19 октября и с 22:00 19 октября до 9:00 20 октября. Мы завершаем основные работы на проезжей части Дарницкой площади. Ночью на выходных будут укладывать верхний слой асфальта", - говорится в сообщении дорожников.

Так, в ночь на 19 октября будут перекрыты выезд с Харьковского шоссе на просп. Гагарина и выезд с просп. Соборности на просп. Гагарина.

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В ночь на 20 октября будут перекрыт проезд по просп. Гагарина на просп. Мира и просп. Соборности. Возможны ограничения движения ночью на 21 октября, об этом будут сообщать дополнительно.

Напомним, что в марте в Киеве полностью было закрыто движение по Шулявскому путепроводу. В апреле мост (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается более чем в миллиард гривен.

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