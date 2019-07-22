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На еще одной станции столичного метро перестали продавать жетоны

22 июля, 15:29

На выходных прекратили продавать жетоны на станции метро "Позняки"

В столичном метрополитене избавляются от жетонов. Их уже не продают на станциях  метрополитена "Нивки", "Иподром", "Теремки" и частично на "Позняках".

"На выходных прекратили продавать жетоны на станции метро "Позняки", а именно на выходе в сторону ТЦ "Пирамида". Пока приобрести жетоны можно на кассах, которые размещены с противоположной стороны. На каких станциях вскоре перестанут продавать жетоны, станет известно уже в ближайшие дни", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе столичного метрополитена.

Напомним, что КП "Киевский метрополитен" полностью выведет из оборота жетоны, как способ оплаты, 30 октября 2019 года. Горожан призывают пользоваться карточками метро, бесконтактными банковскими картами и е-билетом.

Напомним, в столичной подземке начали отключать и демонтировать автоматы по продаже жетонов. "Сегодня" узнали, когда исчезнут жетоны и как теперь можно будет прокатиться в метро.  

Отметим, ранее в Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.


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Тег Киев, метро, жетоны

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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