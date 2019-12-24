На линии скоростного трамвая в Киеве пассажиров просят пройти в "сердце"

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На остановках скоростного трамвая – новшество. Теперь при входе в салон трамвая по громкой связи можно услышать измененные объявления: "Не задерживайтесь в дверях, проходите в сердце салона".

Новые объявления уже оценили жители Борщаговки, которые пользуются скоростным трамваем регулярно.

"Новые объявления звучат в скоростном трамвае уже примерно неделю. С одной стороны, они звучат тепло и по-домашнему: слова "в середину салона" заменили на "в сердце салона". Но когда вагон переполнен людьми, то ощущается какой-то дисбаланс. С одной стороны, нас приглашают в сердце, но ты умом понимаешь, что там просто задница из-за огромного количества людей… И заходишь в мир аромата нестиранной одежды и жесткого запаха перегара, особенно после выходных", – делится с нами Олег Григорьев, житель Борщаговки.

Голос "Киевпастранса" – Дмитрий Бурундуков, который озвучивает все объявления, что мы слышим в столичных троллейбусах и трамваях, говорит, что новые объявление записывались этой осенью.

"Записывали это объявление в начале осени. Мне сложно комментировать, я всего лишь надиктовал то, что меня попросили озвучить. Я – исполнитель. В городском транспорте постоянно идет креатив, что-то появляется новое, необычное. Написали – озвучил. Возможно, таким образом "Киевпастранс" хочет отличаться от метрополитена и иметь свое лицо. Или это такой маркетинговый ход. Я – не знаю. Честно говоря, я даже не интересовался этим вопросом", – рассказал сайту "Сегодня" Дмитрий Бурундуков.

По словам "голоса транспорта", он прекрасно понимает чувства людей, которым нужно заходить в переполненный трамвай.

"Понятно, что людям слушать про сердце в такой ситуации малоприятно. Сложный это вопрос... Думаю, ответственные лица должны делать так, чтобы на линиях было достаточно подвижного состава и пассажирам было действительно удобно в транспорте. Тогда посторонних ассоциаций у людей не будет возникать", – говорит Дмитрий Бурундуков.

Странно, что о новшестве не сообщает официально КП "Киевпастранс". Информации о новых объявлениях нет на сайте коммунального предприятия.

Напомним, в 2016 году дикторский голос КП "Киевпастранс" пришлось изменить, так как неожиданно ушел из жизни Виктор Владимирович Беляев, 1958 года рождения. С 1993 года работал на коммунальном предприятии электромонтером. По инвалидности вынужден был покинуть пост, однако работу в УКП "Киевпастранс" не оставил и, имея поставленный голос, стал работать бренд-войсом. Выбирали из четырех вариантов голосов, и, кроме Бурундукова, там были дикторы национальных телеканалов и даже "голос" Николая Петренко, который объявляет станции метро. В итоге на предприятии провели внутренний опрос среди нескольких сотен человек, и 60% отдали предпочтение Бурундукову.

Тем временем на Борщаговке идет ремонт Борщаговского путепровода, с началом которого жители густонаселенного микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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