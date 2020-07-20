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На Шулявском мосту в Киеве снова ограничивают проезд

20 июля, 16:26

Наталья Руда Наталья Руда

Движение будет усложнено с 21:00 до 24:00 20 июля

В Киеве на Шулявском путепроводе, где уже несколько дней продолжается асфальтирование съездов, снова ограничат проезд транспорта вечером в понедельник, 20 июля.

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Об этом сообщается на странице КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в Facebook.

"С 21:00 до 24:00 состоится частичное ограничение движения транспортных средств на съездах Шулявского путепровода. Это связано с проведением работ по устройству дорожной разметки. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", - говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что столичные водители проехались по свежему асфальту на съезде с Шулявского моста на проспект Победы, несмотря на ограничительные заграждения.

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Напомним, до конца лета столичные власти обещали выкупить и демонтировать здание цеха №5 завода "Большевик", чтобы на его месте построить съезд с Шулявского путепровода. Увы, сроки завершения строительства транспортной развязки Шулявского путепровода опять перенесли. При этом Фонд госимущества оценивал стоимость цеха №5 в 700 миллионов гривен, но городские власти не захотели платить такую завышенную сумму.

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Также смотрите в сюжете, как открывали проезд на путепроводе:

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Киев проезд шулявский путепровод шулявский мост

Источник: Сегодня

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