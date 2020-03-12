На станциях Киевского метро появились консультанты по е-билету

Пока что они работают на девяти станциях

В столичной подзмемке в часы пик на нескольких станциях работают консультанты по использованию единого электронного билета(е-билета). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Консультанты показывают, как пользоваться автоматом самообслуживания и рассказывают о видах электронного билета. Обратиться к консультанту помощью можно с 7:30 до 11:30 утром и с 16:30 до 20:30 вечером", – говорится в сообщении.

Такие консультанты работают на девяти станциях:

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Вокзальная;

Дарница;

Героев Днепра;

Майдан независимости;

Голосеевская;

Бориспольская;

Выдубичи;

Харьковская;

Лукьяновская.

Как уже сообщалось ранее, столица должна полностью перейти на использование е-билета в общественном транспорте с 1 апреля. При этом киевляне в социальных сетях отмечают, что до сих пор кассиры не на всех станциях метро пополняют е-билет, а сами терминалы пополнения могут принимать купюры номиналом только до 200 гривен.

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Напомним, в конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card.

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