На столичной Борщаговке снова временно не будет ходить скоростной трамвай

На участке от "Ул. Генерала Потапова" до "Бульвара Кольцова" будут ремонтировать трамвайные пути

На столичной Борщаговке, где в конце сентября возобновилось движение скоростного трамвая, на выходных снова не будет ходить "первый" трамвай. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

"С 20:00 12 октября до 12:00 13 октября движение трамваев маршрута № 1 будет временно приостановлено в связи с усиленной фазой капремонта путей на участке от "Ул. Генерала Потапова" до "Бульвара Кольцова", – говорится в сообщении.

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При этом "тройка" будет работать в обычном режиме, а количество автобусов на маршруте № 2Т будет увеличено, запланированный интервал движения семь минут (при условии отсутствия пробок/ДТП).

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Напомним, что после начала ремонта Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Академика Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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