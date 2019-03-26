Незаконная парковка: где в центре Киева установили ограничители заезда

Заградительные столбики появились на площадях Льва Толстого, Победы и Бессарабской

Фото: Центр организации дорожного движения Киева/Facebook.

Незаконная парковка: где в центре Киева установили ограничители заезда Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f5/f1c/5c99f5f1ca1e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f5/f1c/5c99f5f1ca1e9.jpg 2019-03-26T11:59:00+02:00 Транспорт Заградительные столбики появились на площадях Льва Толстого, Победы и Бессарабской

На дорогах Киева в рамках борьбы со стихийной и незаконной парковкой продолжают устанавливать делиниаторы — специальные заградительные столбики. В выходные такие появились на площади Льва Толстого, вокруг островка безопасности.

Фото: Центр организации дорожного движения Киева/Facebook

Ранее делиниаторы были установлены на площадях Победы и Бессарабской, а также на ул. Шота Руставели.

Также установили ограничители заезда для транспорта на Софийскую площадь в столице.

Напомним, жильцы одного из домов по улице Академика Стражеска на жилмассиве Отрадный в Киеве вбили в тротуар куски арматуры, чтобы на нем не парковали автомобили.

Ранее сообщалось, что в Киеве опять заговорили об установке в городе высотных автоматических (роторных) парковок, которые могут уменьшить проблему с парковочным хаосом в столице.

Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.