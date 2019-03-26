Незаконная парковка: где в центре Киева установили ограничители заезда
Заградительные столбики появились на площадях Льва Толстого, Победы и Бессарабской
На дорогах Киева в рамках борьбы со стихийной и незаконной парковкой продолжают устанавливать делиниаторы — специальные заградительные столбики. В выходные такие появились на площади Льва Толстого, вокруг островка безопасности.
Ранее делиниаторы были установлены на площадях Победы и Бессарабской, а также на ул. Шота Руставели.
Также установили ограничители заезда для транспорта на Софийскую площадь в столице.
Напомним, жильцы одного из домов по улице Академика Стражеска на жилмассиве Отрадный в Киеве вбили в тротуар куски арматуры, чтобы на нем не парковали автомобили.
Ранее сообщалось, что в Киеве опять заговорили об установке в городе высотных автоматических (роторных) парковок, которые могут уменьшить проблему с парковочным хаосом в столице.
Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.
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