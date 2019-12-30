Новый год в Киеве: где перекроют дороги и как будет ездить транспорт

Движение транспорта 31 декабря и 1 января будет запрещено вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской

Фото: Подольская РГА

В Киеве 31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка). Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769.

В частности, движение запретят:

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;

1 января – с 14:00 до 22:00.

В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

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Также в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года, продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 05:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

График последних отправлений транспорта от конечных остановок – по ссылке.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6 , 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше. Кроме того, обращаем внимание, что 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков в метро могут ограничить (закрыти) на вход для пассажиров станцию "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади. Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

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