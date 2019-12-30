Новый год в Киеве: где перекроют дороги и как будет ездить транспорт

В Киеве 31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка). Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769.
В частности, движение запретят:
- с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;
- 1 января – с 14:00 до 22:00.
В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.
Также в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года, продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 05:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
График последних отправлений транспорта от конечных остановок – по ссылке.
На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6 , 16, 18 будет организовано с изменениями:
- троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше. Кроме того, обращаем внимание, что 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков в метро могут ограничить (закрыти) на вход для пассажиров станцию "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади. Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.
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