Новый Шулявский мост с подпорками стал мемом у киевлян (фото)

Фото: Богдан Тицкий/Facebook

После того, как мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по новому Шулявскому мосту, жители столицы обратили внимание на подпорки путепровода.

Так, в сети пользователи публикуют фото подпорок моста, которые укреплены фанерой.

"Фото новооткрытого Шулявского моста. И так под всеми опорами. Строительство моста обошлось чуть больше миллиарда гривен", - написал пользователь Богдан Тицкий.

При этом в комментариях к посту между пользователями разгорелась дискуссия по поводу "технологичности" использования фанеры.

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Также пользователи активно публикуют фотожабы на открытый после ремонта мост.

Кроме того, киевляне обратили внимание и на другие моменты, в частности на то, что после ремонта на мосту посреди дороги можно увидеть канализационный люк, а асфальт уложен неровно.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря были соединены все пролеты Шулявского моста. Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение. Также Киеврада разрешила выкупить цех, который нужно снести рядом с мостом. Чиновники объясняют, что это необходимо для продолжения реконструкции развязки, в которую входит Шулявский путепровод.

Вместе с тем смотрите в сюжете подробности открытия Шулявского моста:

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