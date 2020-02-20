Охота на нарушителей: за сутки с улиц Киева исчезает больше 140 авто

В Киеве установлен новый рекорд по количеству эвакуации автомобилей нарушителей правил парковки. 19 февраля инспекторы по паркованию при помощи эвакуаторов убрали с городских улиц 141 автомобиль. Их увозят на две штрафплощадки: на правом берегу – на улице Туполева, и на левом берегу – на улице Гната Хоткевича.

"Это абсолютный рекорд по количеству эвакуации за сутки – 141 автомобиль. Ранее с улиц столицы мы убирали по 120-130 автомобилей нарушителей. Мы постоянно наращиваем объемы. Для того чтобы навести порядок на дорогах столицы, в ближайшее время планируется пополнение состава инспекторов по паркованию. Также будет увеличено количество эвакуаторов", – рассказал сайту "Сегодня" Дмитрий Рахматуллин, начальник инспекции по паркованию, заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Тем временем киевляне, которые приходят в полицию (ул. Владимирская, 15) чтобы получить разрешение на возврат автомобиля после уплаты штрафа, жалуются на большие очереди и некомфортные условия пребывания в тесном и душном помещении.

Нередко бывает, что люди оставляют в автомобилях важные документы и ключи от своих квартир, но автомобили они могут забрать только на следующий день. А если, например, автомобиль эвакуировали в пятницу вечером, то забрать его можно только в понедельник.

В мэрии обещают улучшить сервис по выдаче эвакуированных авто.

"Мы будем улучшать качество процесса выдачи документов для собственников эвакуированных авто, чтобы они не толпились в очередях. Сейчас возврат автомобиля можно оформить на улице Владимирской, 15, на Народного ополчения, 9 и в центре предоставления административных услуг на Днепровской набережной, 19б на левом берегу, где открыто "единое окно" для оформления документов. Кроме того, в Киеве планируется запустить еще четырех "единых окна", где можно будет оформить документы на выдачу авто. Их откроют в разных частях города, чтобы не создавать очередей. Они, кстати, возникают, поскольку мы постепенно наращиваем объемы эвакуации автомобилей нарушителей за сутки. Как только мы откроем еще одну штрафплощадку, в центральной части города, то объемы эвакуации увеличатся в 2-3 раза", – поясняет Дмитрий Рахматуллин. В тренде Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

В мэрии призывают киевлян и гостей столицы не нарушать правила парковки. Пользовать платными паркингами в центре города, тогда и не придется ходить по кабинетам, стоять в очередях, испытывать неудобства и платить деньги за услуги эвакуатора.

"Друзья, сохраните себе хорошее настроение! Не нарушайте правил парковки, скоро служба эвакуации найдет нарушителей везде!", – предупреждают в инспекции по паркованию.

Напомним, "Киевтранспарксервис" подготовил список 59 коммерческих паркингов на 14 600 мест, на которых можно оставить свой автомобиль, не боясь, что его эвакуируют с улиц города.

Ранее мы писали, что в Киеве пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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