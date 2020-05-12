Ослабление карантина: киевские коммунальщики объяснили причину ужасных пробок

Сайт "Сегодня" разбирался, в чем же причина возникновения тянучек

Сегодня утром, 12 мая, Киев сковали гигантские пробки. Горожане пишут, что стояли в заторах по нескольку часов. Сайт "Сегодня" разбирался, в чем же причина возникновения тянучек.

В патрульной полиции Киева говорят, что причина возникновения заторов – дождь и ремонтные работы на улицах.

"Пока нам точно неизвестно, сколько в Киеве произошло ДТП за утро. Полная статистика будет собрана поздно вечером. Движение транспорта замедлилось, в том числе, из-за большого количества ремонтных работ на дорогах столицы", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" одной из причин возникновения заторов на дорогах называют ослабление требований карантина, которое в Киеве началось с сегодняшнего дня.

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"Люди, которые раньше не ходили на работу, массово поехали сегодня утром в центр на личном транспорте. Карта была красной от заторов. Они наблюдались со стороны Троещины, Виноградаря, на проспекте Победы. Практически со всех районов города поток трафика было очень плотный. Основная причина в том, что большинство автовладельцев выехали в город на личном транспорте, поскольку специальные пропуска для проезда в городском транспорте есть не у всех. Также по городу наблюдалось большое количество ДТП, например, на улице Набережно-Рыбальской. Они происходили из-за дождя и скользкой дороги", – отмечают в "Киевавтодоре".

В коммунальной корпорации говорят, что ремонтные работы сейчас выполняются на около 15 объектах по городу.

"Ремонтные работы могли способствовать образованию заторов только на проспекте Бандеры, где проходит ремонт и есть ограничения для проезда транспорта. Из-за этого тянучка возникла на проспекте Шухевича и Северном мосту. Например, на Борщаговском путепроводе сейчас перекрыто движение транспорта в сторону Борщаговки, а проезд в центр – свободный. Заторы на этом путепроводе возможны только в вечерний час пик. На других объектах нет значительных ограничений для движения транспорта, хотя там ведутся ремонтные работы, например, на улицах Рейтарской и Золотоворотской", – поясняют в "Киевавтодоре".

Фото: Иришка Верхогляд

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Там отмечают, что количество автотрафика резко увеличилось, чем это было при действии более жестких норм карантина.

"Раньше, когда город жил в более суровых условиях карантина, трафик по городу соответствовал режиму выходного дня. Теперь же – это обычный рабочий день. В центре города открылись магазины, многие заведения общественного питания, и люди выехали на работу, как это делали раньше. Кстати, выживая в условиях карантина, многие киевляне пересели на велосипеды. До сегодняшнего дня, например, через Северный мост проезжало в минуту 4-5 велосипедистов, а в утренние и вечерние часы пик по 10-15 велосипедистов. Сегодня утром из-за дождя эти люди пересели на автотранспорт, такси и автобусы", – добавляют в "Киевавтодоре".

Напомним, что с 12 мая столичные власти обещали увеличить количество рейсов общественного транспорта. Кроме того, также сообщалось, что общественный транспорт в Киеве начали готовить к снятию карантина.

Подробнее о том, что разрешено в столице со смягчением карантина, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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