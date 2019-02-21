Островки безопасности в Киеве – зачем они нужны и что изменят

Ограничители могут спасти машины от заторов, а пешеходов – от попадания под колеса авто

Островки безопасности в Киеве – зачем они нужны и что изменят //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa1/df8/5c6aa1df8df2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa1/df8/5c6aa1df8df2b.jpg 2019-02-21T16:48:36+02:00 Транспорт Ограничители могут спасти машины от заторов, а пешеходов - от попадания под колеса авто

На днях в столице начали обустраивать островки безопасности. Специальные столбики направляют движение автомобилей по полосам и делают невозможным парковки в запрещенных для этого местах. Защита от так называемых "героев парковки" – это пластиковые оранжевые столбики, которые предотвращают парковку на ответвлениях полос движения. Однако, будет ли действенной европейская технология на столичных улицах?

Водители новшеству дорожной инфраструктуры не особо радуются. Между тем, столбики уменьшают количество заторов и заставляют водителей парковаться корректно, утверждают эксперты дорожной сферы. Ведь даже 510 гривен штрафа за парковку драйверов сейчас не слишком пугает.

"Это элементарные правила, которые водители и так должны были выполнять. Ограждения, невозможность въезжать в эту полосу, дают достаточно хороший эффект, потому что машины в 90% уже не паркуются", – говорит Инна Олефиренко, директор международного благотворительного фонда помощи пострадавшим при ДТП.

Введение популярных в Старом Свете дорожных элементов снижает вероятность ДТП в условиях города – уверен популярный автоблогер Евгений Муджири.

"Нет вот этих хитрых водителей, которые пытаются из полосы, которая предназначена для поворота налево, "вырезать" поток и с правой полосы повернуть налево, тем самым создав аварийную ситуацию. Даже для тех, кто здесь был припаркован, было опасно потом отсюда выехать", – говорит он.

Создают сейчас на дорогах и специальные островки безопасности для пешеходов. Они заставляют водителей снизить скорость перед переходами, и пешеходы на широких магистралях находятся в безопасной зоне.

Главная цель такого островка – привлечь внимание водителя к пешеходному переходу, на котором могут быть люди.

"Эти знаки – светоотражающие, и даже днем ​​их хорошо видно. Они яркие, а ночью они отбивают свет проезжающих машин. Что еще нужно для того, чтобы увидеть этот пешеходный переход и понизить скорость?", – говорит Евгений Муджири.

Пешеходы в это время могут в безопасном месте дождаться остановки потока транспорта.

"Пешеходам, которые не успели перейти за один подход сразу все шесть полос , достаточно перейти три полосы, остановиться и быть уверенным что туда автомобиль не заедет, потому что это чревато для автомобиля повреждениями", – объясняет автоблогер.

Однако дорожная инфраструктура – только улучшает пассивную безопасность на дорогах. Ключевыми остаются действия водителей и пешеходов.

Напомним, в Киеве вскоре заработает парковочная инспекция. К новой службы контроля уже набрали 10 человек. Сейчас они проходят обучение. Инспекторы сначала будут проводить разъяснительную работу, но со временем начнут штрафовать. Также с "героями парковки" борются активисты.

Ранее, в ноябре прошлого года мы писали о том, что на улице Шота Руставели в Печерском районе Киева выделенную полосу общественного транспорта защитили делиниаторами. Тогда отмечалось, что столбики физически отделили полосу общественного транспорта.

Однако уже через неделю после установки делиниаторов сообщалось, что отдельные автохамы паркуют автомобили на отгороженной полосе. При этом, делиниаторы им совершенно не помеха. А вот общественному транспорту проехать сложно, так как снег за столбиками убрать коммунальщикам было сложно.

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