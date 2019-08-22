Открытие фуникулера в Киеве отложили: названа причина

После ремонта обнаружили неполадки, для устранения которых нужно время

Открытие фуникулера в Киеве после ежегодного ремонта откладывается. Как сообщили в "Киевпастрансе" 22 августа, во время испытаний обнаружились технические проблемы.

"После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию", – сообщили в КП.

На предприятии не уточнили, когда именно закончатся регламентные работы. Отметим, что ранее фуникулер после ежегодных работ планировали открыть 23 августа. Там обновили средства связи, настилы пола и потолка, провели ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов и пантографов. Мы побывали на месте работ и посмотрели, что происходит с фуникулером во время ремонта.

Киевский фуникулер пережил несколько реконструкций. Первое обновление подъемника провели в 1928 году после того, как произошло жуткое ЧП во время испытания подъемника: верхний вагон сорвался вниз и столкнулся с нижним. К счастью, обошлось без жертв, но старые вагоны решили списать. Тогда же фуникулер увеличили на 38 метров и построили выход на улицу Сагайдачного, который ранее находился на Боричевом Току. Во время войны подъемник не закрывали, и он перевез миллион пассажиров.

Столичные власти неоднократно заявляли о замене старых вагонов подъемника на современные, с прозрачной крышей и кондиционерами.

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