Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

Открытие фуникулера в Киеве отложили: названа причина

22 августа, 20:57

После ремонта обнаружили неполадки, для устранения которых нужно время

Открытие фуникулера в Киеве после ежегодного ремонта откладывается. Как сообщили в "Киевпастрансе" 22 августа, во время испытаний обнаружились технические проблемы.

"После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию", – сообщили в КП.

На предприятии не уточнили, когда именно закончатся регламентные работы. Отметим, что ранее фуникулер после ежегодных работ планировали открыть 23 августа. Там обновили средства связи, настилы пола и потолка, провели ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов и пантографов. Мы побывали на месте работ и посмотрели, что происходит с фуникулером во время ремонта.

Киевский фуникулер пережил несколько реконструкций. Первое обновление подъемника провели в 1928 году после того, как произошло жуткое ЧП во время испытания подъемника: верхний вагон сорвался вниз и столкнулся с нижним. К счастью, обошлось без жертв, но старые вагоны решили списать. Тогда же фуникулер увеличили на 38 метров и построили выход на улицу Сагайдачного, который ранее находился на Боричевом Току. Во время войны подъемник не закрывали, и он перевез миллион пассажиров.

Столичные власти неоднократно заявляли о замене старых вагонов подъемника на современные, с прозрачной крышей и кондиционерами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ремонт открытие фуникулер сагайдачного

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные воры
Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные ворыТранспорт
Киевское метро показало новые фото строительства подземки на Виноградарь
Киевское метро показало новые фото строительства подземки на ВиноградарьТранспорт
Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)
Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)Происшествия
В сети появилось видео, как в Киеве пассажиры толкают сломанный троллейбус
В сети появилось видео, как в Киеве пассажиры толкают сломанный троллейбусПроисшествия
В Киеве вандалы разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метро (видео)
В Киеве вандалы разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метро (видео)Происшествия
Ремонт аварийного путепровода на Борщаговке: появились новые фото
Ремонт аварийного путепровода на Борщаговке: появились новые фотоТранспорт

Новости партнеров

Loading...