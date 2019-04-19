Пасха и поминальные дни: как будет работать общественный транспорт в Киеве

Весь городской пассажирский транспорт столицы и на Пасху, и в поминальные дни будет работать дольше

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На Пасху и в поминальные дни весь городской пассажирский транспорт в Киеве будет работать дольше. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"Киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а 28 апреля еще на один час раньше. Также предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 27 апреля на 28 апреля на один час и начать работу 28 апреля на один час раньше. Тем самым будет организована перевозка пассажиров маршрутами, проходящими возле станций метро", – говорится в сообщении.

Планируется увеличить количество единиц транспорта, курсирующего возле мест проведения богослужений. А у самых мест богослужений во время празднования Пасхи будут введены дополнительные остановки.

Также предусмотрено увеличение количества транспорта и организация дополнительных маршрутов для перевозки киевлян к городским кладбищам в поминальные дни. Всего дополнительно планируется привлечь 407 единиц подвижного состава, всего будут работать 2265 единиц транспорта.

Также подготовлен проект распоряжения КГГА, которым запретят 5 мая парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю и на ул. Кубанской Украины (на участке от ул. Киото до ул. Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.

Ранее был обнародован график посещений киевских кладбищ в поминальные дни.

Напомним, "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники.

А как к Пасхе покрасить яйца куркумой, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пасха и поминальные дни: как будет работать общественный транспорт в Киеве". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"