Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Перекрытие Северного моста перенесли на 13 ноября: названы причины

11 ноября, 22:58

Дорожные работы перенесли из-за плохой погоды

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве в среду, 13 ноября, на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. Как сообщили в КК "Киевавтодор", там будут выполнять текущий ремонт покрытия.

Ремонт хотят проводить на полосах в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируют сделать до вечерних часов пик.

Реклама

Отметим, что данные ремонтные работы были запланированы на 11 ноября, но перенесены из-за погодных условий.

В тренде
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседям
Фото: архив

Напомним, корреспонденты новостей "Сегодня" прогулялись по городу с новым советником мэра Киева Михаилом Бахматовым – поговорили о платном проезде в центре города, велосипедистах, борьбе с пробками и много другом. Читайте интервью с советником Кличко Максимом Бахматовым: Киевляне очень хотят выполнять ПДД, но им нужно чуточку помочь.

А тем временем первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказывал на днях, что работы по строительству Шулявского моста продолжаются в штатном режиме– осуществляют пневматическое испытание нового газопровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ремонт движение трафик киевавтодор

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих авто
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих автоПроисшествия
Киев закрывают для грузовиков: когда и как будут ездить фуры
Киев закрывают для грузовиков: когда и как будут ездить фурыТранспорт
Метро на Виноградарь в Киеве: как идет строительство (фото)
Метро на Виноградарь в Киеве: как идет строительство (фото)Транспорт
В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами
В Киеве загорелся троллейбус с пассажирамиПроисшествия
Обойдетесь без дороги: на Осокорках под застройку отдали часть проезжей магистрали
Обойдетесь без дороги: на Осокорках под застройку отдали часть проезжей магистралиДругие новости

Новости партнеров

Loading...
загрузка...