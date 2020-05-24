Работа метро после карантина: в Минздраве назвали новые правила

Метрополитен, работа которого в Украине возобновится после карантина с 25 мая, в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса будет работать с рядом новых правил.

Об этом на ежедневном брифинге 24 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о пассажирах, то это, прежде всего, пользование средствами индивидуальной защиты – масками или респираторами, это соблюдение социальной дистанции, это рекомендация в случае признаков респираторной болезни не пользоваться метро", – заявил глава Минздрава.

Еще вводятся новые рекомендации и для работников метро: использование средств индивидуальной защиты и их не менее пятидневный запас, а также температурный скрининг перед выходом на работу.

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Кроме того, обязательно должна проводиться дезинфекция вагонов при выходе на линию, а на станциях – каждые 4 часа.

Полную версию брифинга, на котором Степанов ответил на интересующие сограждан вопросы, смотрите на сайте "Сегодня".

По словам министра, в течение предыдущих суток коронавирусную инфекцю в Украине подтвердили у 406 человек – это меньше, чем накануне. Но 12 человек при этом умерли от заражения COVID-19.

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Также Максим Степанов рассказал, что все эпидемиологические ограничения в стране будут сниматься в зависимости от падения заболеваемости COVID-19 в стране.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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