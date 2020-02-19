По мосту Патона запретили ездить грузовикам

На мосту Патона внедряется новая схема организации движения. Ее первый этап – ограничение движения грузовиков, сообщает Центр организации дорожного движения Киева.

Новую схему движения внедряют для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности путепровода, уточнили в организации.

"Изменения будут внедрять в несколько этапов, первый из них – запрет движения по мосту Патона грузовиков весом более 3,5 тонн. Наши бригады начали устанавливать на подъездах к путепроводу дорожные знаки 3,3. В целом планируют установить около 50 таких знаков. На прошлой неделе на развязках возле моста мы разместили 15 информационных щитов, предупредив об ограничении движения грузовиков", – сообщили в Центре организации дорожного движения.

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Напомним, киевские чиновники вплотную занялись решением вопросас аварийным мостом Патона. Планируется, что уже с 20 февраля на нем частично ограничат движение транспорта и специалисты приступят к изучению состояния его конструкций, возведенных в 1953 году.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

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