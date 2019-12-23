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"Полярный экспресс": как в Киеве зимой работает детская железная дорога (видео, фото)

23 декабря, 11:26

В вагонах детской железной дороги есть отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и даже Wi-Fi

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео с украшенной к Новому году детской железной дорогой в Сырецком парке, которая впервые работает зимой.

"Это одна из девяти детских железных дорог в Украине и единственная, имеющая две автономных станции. Между прочим, вокзал станции "Киев-Пассажирский-Детский" в этом году вошел в книгу рекордов Гиннеса, как первая в мире миникопия действующего Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. И только в столице на детской железной дороге, кроме тепловозов, есть паровоз 1932 года производства. Еще одной особенностью этой железной дороги является наличие крупнейшего в Европе узкоколейного виадука длиной 100 метров и высотой – 25 метров", - написал Кличко.

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Он добавил, что в вагонах детской железной дороги есть отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и даже Wi-Fi.

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Сергей Репецкий / Фото: Прокуратура Киева

При этом за летний сезон этого года столичная детская железная дорога перевезла более 100 000 пассажиров. К зимним праздникам ее украсили иллюминацией и гирляндами.

Напомним, что у входа в Сырецкий парк установили муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. В здании детского вокзала разместился небольшой музей, где можно будет купить сувениры.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на территории парка "Отрадный" в Соломенском районе планируют обустроить детский парк развлечений.

Также смотрите в сюжете о спортивных группах для детей с инвалидностью в Харькове:

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Киев детская железная дорога Сырецкий парк

Источник: Сегодня

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