Появилась единая карта точек продаиж и пополнения электронного билета в Киеве

В Киеве создано более 300 точек продажи и пополнения единого электронного билета – как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Также была создана интерактивная карта открытых точек продажи е-билета. Как пообещали в КГГА, она будет постоянно обновляться, поскольку сеть автоматов самообслуживания тоже постоянно расширяется.
Напомним, что приобрести Kyiv Smart Card можно:
- в кассах 10 станций метро;
- в автоматах самообслуживания в вестибюлях станций подземки;
- в сети Т-киосков на остановках общественного транспорта.
Пополнить транспортную карточку и приобрести разовый QR-билет можно:
- в Личном кабинете киевлянина https://my.kyivcity.gov.ua;
- в приложении Kyiv Smart City;
- в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click;
С помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Телеграм и Фейсбук:
- https://t.me/KyivPayBot
- https://t.me/KyivMetropolitenBot
- https://m.me/KyivPayBot
- https://m.me/KyivMetropolitenBot
При покупке большого количества поездок действует система скидок. При покупке от одной до девяти поездок один билет стоит 8 гривен. Если пополнить карту на 10-19 поездок, стоимость билета уменьшиться до 7,70 грн, 20-29 поездок – 7,40 грн, 30-39 поездок – 7,10 грн, 40-49 поездок – 7,80 грн, 50 поездок – 6,50 грн.
Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.
Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк