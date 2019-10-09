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Появилась единая карта точек продаиж и пополнения электронного билета в Киеве

9 октября, 16:27

В столице действует 300 точек продажи и пополнения единого электронного билета

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве создано более 300 точек продажи и пополнения единого электронного билета – как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также была создана интерактивная карта открытых точек продажи е-билета. Как пообещали в КГГА, она будет постоянно обновляться, поскольку сеть автоматов самообслуживания тоже постоянно расширяется.

Напомним, что приобрести Kyiv Smart Card можно:

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  • в кассах 10 станций метро;
  • в автоматах самообслуживания в вестибюлях станций подземки;
  • в сети Т-киосков на остановках общественного транспорта.

Пополнить транспортную карточку и приобрести разовый QR-билет можно:

  • в Личном кабинете киевлянина https://my.kyivcity.gov.ua;
  • в приложении Kyiv Smart City;
  • в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click;

С помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Телеграм и Фейсбук:

  • https://t.me/KyivPayBot
  • https://t.me/KyivMetropolitenBot
  • https://m.me/KyivPayBot
  • https://m.me/KyivMetropolitenBot

При покупке большого количества поездок действует система скидок. При покупке от одной до девяти поездок один билет стоит 8 гривен. Если пополнить карту на 10-19 поездок, стоимость билета уменьшиться до 7,70 грн, 20-29 поездок – 7,40 грн, 30-39 поездок – 7,10 грн, 40-49 поездок – 7,80 грн, 50 поездок – 6,50 грн.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.

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транспорт Киев е-билет Киев - Днепр

Источник: Сегодня

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