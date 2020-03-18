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Премьер Шмыгаль объяснил, что будет, если открыть метро

18 марта, 23:51

Сергей Пономаренко

По словам премьера, в этом случае пассажиры рискуют заболеть коронавирусом

О ситуации с общественным транспортом говорили на заседании правительства. Премьер Денис Шмыгаль заявил: несмотря на давку в автобусах, возобновлять движение метро, которое было закрыто в Киеве, Харькове и Днепре, не будут.

"Ежедневно метро в трех городах перевозит около двух миллионов граждан. В течение двух недель, если не остановить метро, все эти два миллиона заболеют. Посчитайте процент смертности, и это будет цена слабости и непринятого решение об остановке метро. Великобритания и Испания, которые ограничили движение метро, но не прекратили движение, сегодня имеют самый быстрый темп распространения болезни", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который должен длится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

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Киев Харьков метро Днепр карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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