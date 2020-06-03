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Пригородные электрички из Киева переполнены пассажирами (фото)

3 июня, 16:27

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Активисты говорят о риске вспышки коронавируса в таких условиях

Фото: Виктор Гарвона

Фото: Виктор Гарвона

Пригородные электрички, которые возобновили движение с 1 июня, курсируют с нарушениями карантинных норм. Так, вагоны переполнены пассажирами, на многих из которых нет масок, а дистанция в 1,5 метра и вовсе не соблюдается. Переполненность вагонов наблюдается на Бучанском и Фастовском направлениях.

"Это "биток" и "селедка" в тамбурах, от которой потеряет сознание любой эпидемиолог", – пишет Виктор Гарвона из "Общественного контроля Укрзализныци", сфотографировавший критическую ситуацию в вагонах.

Фото: Виктор Гарвона

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Также он обратился к руководству "Укрзализныци" с просьбой решить ситуацию с переполненностью электропоездов.

"Общественный контроль железной дороги просит вас во избежание вспышки заболеваемости довести количество запущенных пригородных рейсов по крайней мере до половины от докарантинной мощности, а при отсутствии средств на перевозку – другую половину запустить в формате региональных поездов 800-й нумерации, с большей ценой и без льгот", – пишет Виктор Гарвона.

Напомним, городская электричка в Киеве возобновит работу не ранее 7 июня. На время карантина моторовагонное депо "Фастов-1" приостанавливало работу, поэтому работники не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.

Отметим, "Укрзализныця" планирует запуск 42 поездов, из которых 10 – Интерсити+ и 32 – дальнего следования. На эти поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов.

Кроме того, новости "Сегодня" побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина:

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Киев движение электрички вагоны дистанция

Источник: Сегодня

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